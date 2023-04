Prefeitura de Valentim Gentil alerta sobre golpe em moradores da CDHU

A Prefeitura de Valentim Gentil, ciente que vários moradores da CDHU estão recebendo cartas como essa da imagem, vem a público alertar que é GOLPE.

O morador não deve entrar em contato com o número informado e nem efetuar pagamento. A Administração Municipal em contato com a CDHU tem tomado as providências cabíveis.

As dúvidas podem ser esclarecidas no atendimento da CDHU em Valentim Gentil, localizado na Avenida Horário Gonçalves de Moraes, no GanhaTempo.