Colisão entre carros e caminhão deixa três mortos na região

Acidente ocorreu no km 563,850 da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), em Parapuã/SP.

Um acidente de trânsito entre três veículos deixou três pessoas mortas na tarde deste sábado (18), em Parapuã/SP. A batida ocorreu no km 563,850 da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294).

De acordo com as informações iniciais da Polícia Militar Rodoviária, dois carros e um caminhão se envolveram na colisão. Os condutores dos automóveis, dois homens, um de 53 anos e o outro de 63 anos, morreram no local do acidente, conforme a polícia.

Uma mulher, de 40 anos, passageira de um dos carros foi socorrida em estado grave para o Pronto-socorro de Osvaldo Cruz/SP, mas não resistiu aos ferimentos e também veio a óbito.

Segundo a polícia, o trânsito não foi prejudicado no local e fluiu normalmente com sinalização. A perícia compareceu ao local do acidente.

FONTE: Informações | rp10.com.br / FM Metrópole