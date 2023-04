Macedônia assina convênio e conquista ônibus para educação

Em suas redes sociais, o prefeito Reginaldo Marcomini ao lado do vereador, Pardal, anunciou a conquista de um ônibus escolar para o setor de educação do município.

A assinatura do convênio foi realizada nesta sexta-feira, 14, no Palácio dos Bandeirantes em São Paulo, com a presença do Governador, Tarcisio de Freitas, secretário da pasta, Renato Feder e também da deputada estadual, que apadrinhou a conquista, Analice Fernandes.

Em sua fala o prefeito agradeceu a conquista e ressaltou a importância da renovação da frota.

“Já é o terceiro ônibus que conquistamos para o setor de educação e estamos felizes em poder ofertar mais qualidade, segurança e conforto para nossos alunos”, frisou Marcomini.

Dentre os municípios da região, Macedônia tem se destacado na conquista de recursos e melhorias para cidade.