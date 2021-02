Família pede ajuda para jovem que sofreu acidente com fios soltos

Após 80 dias de internação e de um longo e duradouro tratamento, enfim a jalesense Vanessa Negrão, 33 anos, recebeu alta. A foto acima está sendo divulgada seguindo um pedido da família ao FocoNews, e mostra o antes e depois da jovem.

Vanessa sofreu um grave acidente em 4 de dezembro de 2020. Ela dirigia uma moto pela Avenida Francisco Jales, quando acabou se enrolando numa fiação que estava solta do poste vindo a perder o controle e cair. Ela foi socorrida até a Santa Casa de Jales e precisou ser transferida com urgência para o Hospital de Base de São José do Rio Preto. No último dia 4 de fevereiro, Vanessa foi transferida da UTI – Unidade de Terapia Intensiva para a enfermaria, e enfim recebeu alta nesta segunda-feira, 22 de fevereiro.

Apesar da alta e diferente do que pensam algumas pessoas, Vanessa continuará necessitando de cuidados especiais. Ela sofreu diversos traumas graves. Foram ferimentos no torax, pescoço, artérias e outros. A jovem não movimenta os membros e vai precisar de tratamento com fisioterapeutas, nutricionista, fonoaudiólogo, terapeutas e outros especialistas.

A família precisa de ajuda! Serão bem-vindas as doações tanto em produtos quanto em dinheiro. Fralda tamanho G/GG, suplemento de nutrição enteral, produtos de higiene e limpeza em geral.

Os interessados em contribuir podem entrar em contato através do telefone (17) 99736-1964. Doações também podem ser feitas em qualquer valor através da conta em nome de Lara Fernanda Carmona no Banco Bradesco. Agência 0526-6, conta corrente: 0350201-5. O CPF, caso solicitado, é o 406.576.848-99.

