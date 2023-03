Lula cancela ida à China e viagem com comitiva será remarcada

O governo federal cancelou o embarque do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a viagem oficial à China. Uma nota oficial foi divulgada esclarecendo os fatos.

A decisão tomada em decorrência por um quadro de “pneumonia leve” identificado na noite de quinta (24). Lula já havia cancelado a agenda desta sexta (25) e descansava no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência.

De acordo com a assessoria o presidente está sendo tratado com antibióticos.

A agenda oficial de Lula na China previa que, já na segunda (27), o presidente discursaria no Fórum China-Brasil de Desenvolvimento Sustentável.

Em nota médica emitida neste sábado (25), apesar da melhora clínica, o serviço médico da Presidência da República recomendou o adiamento da viagem até que se encerre o ciclo de transmissão viral.

O deputado federal Fausto Pinato, que é presidente da Frente Parlamentar Brasil/China também estava confirmado na comitiva presidencial.

NOTA OFICIAL

Em função de orientação médica, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva resolveu adiar sua viagem à China. O adiamento já foi comunicado para as autoridades chinesas com a reiteração do desejo de marcar a visita em nova data.

Nota médica abaixo:

O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu entrada no Hospital Sirio-Libanês – unidade Brasília, em 23/3/2023, com sintomas gripais. Após avaliação clínica, foi feito diagnóstico de broncopneumonia bacteriana e viral por influenza A, sendo iniciado tratamento.

Após reavaliação no dia de hoje e, apesar da melhora clínica, o serviço médico da Presidência da República recomenda o adiamento da viagem para China até que se encerre o ciclo de transmissão viral.

Dra. Ana Helena Germoglio

Secretaria de Imprensa da Presidência da República