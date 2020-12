PODEMOS DE VOTUPORANGA CONQUISTA MAIS 972 MIL PARA A SANTA CASA ATRAVÉS DA DEPUTADA FEDERAL RENATA ABREU

A pedido do Partido PODEMOS de Votuporanga, Deputada Federal Renata Abreu intermediou junto a Bancada Federal Paulista a liberação de uma Emenda no valor de 972,215 para a nossa Santa Casa.

Nos últimos dois anos a Deputada Renata Abreu já havia encaminhado 600 mil, sendo 500 mil para os cofres da prefeitura e 100 mil para a Santa Casa do município, um trabalho de toda bancada do partido. O PODEMOS elegeu três vereadores que assumirão o mandato já no dia 1º de janeiro de 2021, reelegendo Chandelly Protetor com o maior número de votos, elegendo também o Professor Djalma e Jezebel.

Segundo o chefe de gabinete da deputada, Heuller Trento e a Presidente do partido, Shirlei Trento, nos próximos quatro anos, o PODEMOS irá contribuir para trazer melhorias ao município e outras emendas poderão ser destinadas para a saúde, educação, cultura, turismo, esporte e causa animal.

“O PODEMOS, realmente se preocupa e trabalha pensando na qualidade de vida das pessoas e por isso é o partido que mais cresce no Brasil, pois atenta ao interesse da população, principalmente aos mais vulneráveis,” disse Chandelly Protetor.