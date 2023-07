Lord Lion lança rótulo de edição comemorativa de Votuporanga

Apresentação aconteceu na sede da fábrica nesta quarta-feira, (dia 26), com a presença do prefeito Jorge Seba

A Lord Lion Cervejaria acaba de lançar o segundo rótulo comemorativo que homenageia a cidade de Votuporanga. A ação de divulgação começou na última terça-feira, dia 25, nas redes sociais da cervejaria, onde os proprietários perguntaram a muitas pessoas “Onde está a sua Lord?”. Este mistério terminou na tarde desta quarta-feira, dia 26, com uma visita especial do prefeito Jorge Seba na fábrica.

Esse ano a Lord Lion apostou em uma embalagem divertida, onde muitas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, tudo para que os moradores possam apreciar cada detalhe e por que não, dar algumas risadas com os personagens do rótulo ou até mesmo, se enxergar em algum deles!

A ação tem início algumas semanas antes do aniversário de 86 anos do município e busca dialogar com toda a população por meio de um rótulo desenvolvido exclusivamente para a data.

O item comemorativo tem quantidade limitada e só será produzido esse ano, tornando-o valioso para quem coleciona artigos com um pouco da história de Votuporanga.

Você encontra a Lord Votuporanguense nos principais mercados e pontos de venda da cidade já no começo de agosto. Toda comunidade pode adquirir o seu item em breve e além de prestigiar uma cerveja de qualidade, apreciar esta homenagem aos 86 anos de Votuporanga.