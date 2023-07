Traficante de drogas é preso após tentar fugir em rodovia de Urânia

Na tarde de ontem (25) policiais militares da Equipe de Apoio Tático da 2ª Cia do 16º BPM/I – Jales prenderam em flagrante indivíduo por tráfico de drogas em Urânia.

A equipe se deslocou até o município de Urânia após receber informação anônima de que um indivíduo estaria realizando tráfico de entorpecentes, e que naquele momento iria realizar a entrega no trevo de Urânia para indivíduos de Jales.

No local indicado, que dá acesso a vicinal José Francisco Pereira, foi localizada a motocicleta Honda/CG 160 start, sendo conduzida pelo denunciado e foi visualizado que ele levava em sua cintura uma sacola plástica de cor branca, sendo dado sinal de parada que o denunciado não obedeceu e empreendeu fuga em alta velocidade, realizado acompanhamento juntamente com a equipe de Urânia pela Rodovia SSP320 sendo que na altura do km 593 o autor tentou adentrar um sítio, não conseguindo e vindo a cair ao solo, continuando sua fuga.

Durante a fuga o denunciado arremessou o objeto que estava em sua cintura no mato, momento em que após se debater, foi detido e algemado. Foi necessário uso de força e técnicas de imobilização, com conforme Procedimento Operacional Padrão (P.O.P).

Realizada busca pelo local onde havia dispensado o objeto foi localizado a sacola branca e dentro dela 17 porções de maconha e 01 balança de precisão, feito o caminho de volta até onde a motocicleta e localizado o celular do autor.

Indagado sobre os entorpecentes disse de modo informal que estaria levando para alguém, também foi questionado sobre existência de mais entorpecentes em sua residência, confessando haver 01 porção de maconha em seu quarto, localizada no interior do guarda roupa dentro de uma caixa de sapato vermelha, junto com 01 balança de precisão pequena, papel filme, sacos de gelinho e a quantia de R$ 1.002,00.

Dada voz de prisão em flagrante ao denunciado e após ler seus direitos, foi conduzido até a Central de Polícia Judiciária de Urânia onde as drogas e a motocicleta foram apreendidas e o autor permaneceu preso a disposição da Justiça.