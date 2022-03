Loja da Rede Casa Shopping de Votuporanga fecha as portas

Votuporanga perdeu nesta semana, um importante empreendimento comercial com o fechamento da loja Rede Casa Shopping – instalada em um amplo prédio comercial na avenida Wilson Foz.

A loja de variedades foi inaugurada no mês de agosto de 2021, e gerava no início, mais de 30 empregos diretos. O prédio comercial foi especialmente construído para abrigar uma unidade da Casa Shopping, sendo a nona loja da rede no interior do Estado de São Paulo e funcionava todos os dias da semana, aos sábados, domingos e feriados das 9 às 22 horas, oferecendo milhares de peças, produtos e variedades para casa.

Em razão de não atingir as metas propostas pela direção da empresa, a unidade de Votuporanga fechou as portas e o prédio deverá ser ocupado por outro empreendimento comercial que já está em fase de negociação com o proprietário.

De acordo com informações, a diretoria da unidade local da Rede Casa Shopping está arcando com todos os compromissos financeiros, tanto com os ex-funcionários, fornecedores e demais credores

Votunews