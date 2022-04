O prazo não será estendido como ocorreu em 2021 e em 2020 por conta da pandemia do novo coronavírus. Quem não fizer a declaração dentro do prazo pode receber multa mínima de R$ 165,74, variando de 1% a 20% do imposto devido por cada mês de atraso.

Quem já enviou a declaração se credenciou a receber a restituição do imposto nos primeiros lotes. Até o fim do prazo, o fisco espera receber 34,1 milhões de documentos.

O programa do Imposto de Renda 2022 usado para preencher e enviar a declaração está disponível no site da Receita desde 7 de março.

Novidades do Imposto de Renda 2022