ACV anuncia sorteio de carro e horário especial do comércio

Carreata apresentará prêmios do sorteio especial de Natal; a partir do dia 10 de dezembro, lojas abrirão das 9h às 22h de segunda a sexta

No clima de retomada econômica, datas especiais irão movimentar o comércio nas próximas semanas e a Associação Comercial de Votuporanga – ACV anuncia ações de apoio ao setor. Na próxima sexta-feira (26/11), aproveitando a Black Friday, a entidade dá início à distribuição dos cupons da campanha “Natal para todos”. E, visando o aumento da demanda pelas festas de fim de ano, foram definidos os horários especiais de abertura das lojas a partir de 10 de dezembro.

A campanha “Natal para todos” sorteará um carro 0km modelo Fiat Mobi completo e ainda seis vales-compras no valor de R$ 500,00 e outros 12 vales-compras no valor de R$ 300,00. Os comerciários que realizarem a venda aos sorteados ganharão vales-compras de R$ 150,00. Uma carreata no próximo sábado (27/11), às 9h, marcará o lançamento da campanha com a apresentação dos prêmios pelas principais ruas da cidade, com saída da sede da ACV.

Os cupons serão entregues de 26 de novembro a 31 de dezembro. Nesse período, os sorteios irão acontecer em diversas datas, sendo nos dias 3, 10, 17 de dezembro e 4 de janeiro, sempre às 9h no auditório da ACV.

Para entregar os cupons aos clientes, as lojas precisam ser associadas ACV. Basta ligar para 17.34264044 e pedir o cadastro.

Horário especial

De olho na movimentação gerada pelas compras do Natal e festas de fim de ano as lojas de Votuporanga se preparam para receber grande número de visitantes de toda a região. Com apoio da Associação Comercial de Votuporanga – ACV, as lojas da cidade irão atender em horário especial a partir de 10 de dezembro (sexta-feira). O horário estendido será praticado de segunda a sexta-feira, das 9h às 22 horas até o dia 23 de dezembro. No dia 24, funcionarão até 18h. Nos sábados de 11 e 18 de dezembro as lojas ficarão abertas das 9h às 18h, mas estarão fechadas nos feriados dos sábados de 25 de dezembro e 1 de janeiro.

“Estamos todos muito animados e confiantes com este novo momento. Nosso setor sofreu muito durante a pandemia e acreditamos, agora, em dias melhores. Pedimos que todos prestigiem o nosso comércio e deem preferência para efetuar as compras em nossa cidade. As promoções da Black Friday e também o Natal e festas de fim de ano serão fundamentais para nos reerguermos. A campanha de Natal da ACV e o horário estendido marcam esse apoio da nossa entidade para a classe. Desejamos sucesso a todos”, comenta o presidente da ACV, Carlos Eduardo Ramalho Matta.