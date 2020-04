Live Solidária vai colaborar com três entidades de Votuporanga

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Neste sábado, a partir das 13h, Dárcio Henrique fará a Live Solidária em prol de três entidades assistenciais: Associação Beneficente Irmão Mariano Dias, Caminho de Damasco e Lar São Vicente de Paulo. Para acompanhar é só acessar www.youtube.com.br/tvunifev2

O cantor votuporanguense Dárcio Henrique, conhecido em bares e baladas da cidade, vai entrar na moda dos shows ao vivo pela internet. Neste sábado, a partir das 13 horas, ele fará a Live Solidária em prol de três entidades assistenciais: Associação Beneficente Irmão Mariano Dias, Caminho de Damasco e Lar São Vicente de Paulo.

Durante a transmissão, que será feita pelo canal da TV Unifev no Youtube, serão solicitadas doações de alimentos e em espécie para colaborar com as três instituições, conhecidas em Votuporanga por atender a centenas de idosos e famílias em situação de vulnerabilidade social.

As doações poderão ser entregues diretamente na Loja 775, entre 10h e 16 horas. Um número de whatsapp também já está disponível para coletar os mantimentos nas residências. É só pedir pelo (17) 997699407.

“Além de ser por um motivo nobre, prometemos a interpretação de grandes sucessos do samba, pagode e axé para animar o sábado da galera, mas cada um na sua casa, claro, respeitando a recomendações de saúde em relação ao Coronavírus”, diz o cantor Dárcio.

A ação tem o apoio de empresários de eventos da cidade, profissionais da imprensa e da Rádio e TV Unifev.

Para acompanhar a live, é só acessar www.youtube.com.br/tvunifev2