Live In Fazenda vai ajudar Hospital de Amor em Jales

Acontece no próximo dia 5 de setembro (sábado), Hugo Az, Michel Sollo, Zé Peão e Junior Santos se juntam para uma super live solidária em prol do hospital do amor de Jales. A live contará com repertório de clássicos da música sertaneja e seguirá todas as normas previstas pelo Ministério da Saúde em decorrência da pandemia do novo coronavírus.

A live será transmitida pela página do “Michel Sollo (Facebook e youtube), Noroeste Paulista, Canal 10.

O Hospital do Amor é uma instituição reconhecida a nível nacional e internacional pela excelência na prestação de serviços, com foco na humanização ao paciente do Sistema Único de Saúde, em Prevenção, Diagnóstico, Tratamento, Ensino e Pesquisa em Oncologia, além disso, o amor; humanização; honestidade; humildade; ética; respeito; comprometimento; trabalho em equipe; gratidão aos doadores; responsabilidade social são os valores que norteiam a instituição.

No decorrer da live, haverá sorteio de brindes (um item especial no final), desafios aos cantores, leilão. Você poderá realizar sua doação pelo QRCODE disponibilizado na live.