Educadores da região terão ciclo de palestras do ADE Noroeste Paulista

Primeiro encontro será na próxima terça-feira, com o tema “Ensino e aprendizagem em tempos de pandemia”.

Mesmo em épocas de pandemia, continua o incentivo à formação dos educadores de Votuporanga e região. A partir da próxima terça-feira (8/9), o Arranjo de Desenvolvimento da Educação do Noroeste Paulista – ADE Noroeste Paulista promoverá três FETs – Fórum Educação para Todos com o tema “Ciclos de Aprendizagem: pílulas de conhecimento”. O evento virtual recebe o apoio da Fundação Instituto de Administração – FIA e do Instituto Ayrton Senna – IAS.

Os bate-papos on-line serão transmitidos nos dias 8, 15 e 22 de setembro, das 18h às 20h, pelo canal do ADE Noroeste Paulista no youtube (www.youtube.com/adenoroestepaulista) e contará com a participação de professores das redes municipal e estadual de ensino. “Serão três momentos importantes para todos esses profissionais que têm feito a diferença em épocas de tantos desafios na educação”, comentou Marcelo Batista, coordenador executivo do ADE Noroeste Paulista e secretário da educação de Votuporanga, que fará as mediações.

O primeiro encontro será no dia 8 de setembro (terça-feira), com o tema “Ensino e aprendizagem em tempos de pandemia” e participação dos consultores da FIA, Roberto Alonso e Andreas Burmester, e também do responsável pela Área de Distribuição de Conhecimento do IAS, Carlos Mandel.

O ciclo de palestras ainda abordará os assuntos “Ensino híbrido e Ensino inclusivo” e “Avaliação e suas possibilidades de ensino remoto”. Para participar e receber os certificados, os interessados precisam se inscrever no link https://forms.gle/KgTQ4nFfEnnSmd9E8 ou no link do instagram @adenoroestepaulista. A formação é gratuita.