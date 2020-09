Moradores saqueiam milhares de latas de cerveja após acidente

Uma carreta com carga de cerveja tombou na Rodovia Régis Bittencourt, na altura de Registro, interior de São Paulo, e deixou duas pessoas feridas. De acordo com as autoridades, algumas pessoas aproveitaram o acidente e saquearam toda a mercadoria que foi derramada na pista. Um vídeo obtido pelo G1 nesta quinta-feira (3) mostra a ação.

Segundo informações da Arteris, concessionária que administra o trecho, o tombamento aconteceu no início da noite de quarta-feira (2) no Km 449 da pista norte, no sentido São Paulo. Duas faixas chegaram a ser interditadas, causando cerca de 1,5 km de congestionamento. No momento, a situação está totalmente normalizada.

As faixas interditadas foram totalmente liberadas por volta das 21h30 e, logo em seguida, o trânsito foi normalizado.

Após o acidente, o motorista informou que houve uma pane elétrica no veiculo, o que o fez perder o controle e subir na defensa metálica da rodovia, resultando no tombamento. O condutor, um homem de 35 anos, e uma passageira, de 25, tiveram ferimentos leves.

Ainda de acordo com a concessionária Arteris, 80% da carga de latas de cerveja, transportada pela carreta, acabou se espalhando pela pista e foi totalmente saqueada por pessoas que passavam pelo local no momento do acidente.

Durante a ocorrência, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) conseguiu deter três homens suspeitos de furtarem parte da carga de cervejas. Dois deles são caminhoneiros, de 37 e 46 anos, e um é servidor público, de 44 anos. Ao lado dos seus veículos, dois caminhões e um automóvel, haviam vários fardos de cerveja do caminhão acidentado, prontos para serem embarcados.

Segundo a PRF, o trio não admitiu que estava furtando a carga, mas também não soube explicar a carga ao lado dos seus veículos. O motorista e a passageira, por estarem feridos, não viram quem estava furtando a carga, devido à imensa quantidade de pessoas estavam cometendo o crime.

O trio foi liberado para responder criminalmente em liberdade. A carga furtada, cerca de 20 fardos de cerveja, foi entregue à seguradora.