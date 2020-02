Liquida Votu movimentará o comércio de Votuporanga

Campanha da ACV será de 27 de fevereiro a 14 de março; além de encontrar ofertas, consumidores concorrerão a prêmios.

A economia de Votuporanga será movimentada com ainda mais intensidade nos próximos dias. A Associação Comercial de Votuporanga – ACV lançou nesta quarta-feira (19/2) a campanha Liquida Votu, que impulsionará as vendas do setor entre os dias 27 de fevereiro e 14 de março, com ofertas para consumidores e sorteio de prêmios.

A segunda edição da campanha recebe o apoio institucional da Credlíder, cooperativa de crédito de Votuporanga, que viabilizou o sorteio de um carro 0km.

“Estamos com a ACV porque acreditamos no potencial da nossa cidade e força econômica que possuímos. A Credlíder é de Votuporanga e juntos podemos contribuir com o desenvolvimento local e regional”, destacou Osvaldo Caproni, presidente da Cooperativa.

Os consumidores também concorrerão a 10 vales-compras de R$ 500 cada. Os vendedores dos sorteados ganharão vales-compras de R$ 150 cada.

Outro diferencial da campanha para este ano, é um sábado extra de atendimento em horário especial. Além do segundo sábado (14/2), às lojas ficarão abertas no dia 7 de fevereiro, das 9h às 18h.

“São 17 dias de campanha, com três fins de semana. O período pós carnaval é marcado por troca de coleção, por isso a Liquida Votu surgiu para contribuir com esse período importante para os nossos associados”, comentou Valdeci Merlotti, presidente da ACV.

O secretário de desenvolvimento econômico de Votuporanga, Flávio Piacenti Júnior, ressaltou a importância da participação dos comerciantes. “Um dos grandes sucessos da ação, que atrai também moradores da região, é que nossos empresários de fato oferecem grandes ofertas”, pontuou.

Logo após o lançamento, uma carreata levou o carro 0km para vários pontos da cidade, acompanhado do Acvito. O sorteio será no dia 18 de março, às 9h, na Praça Cívica, em frente à Concha Acústica.

Idealizada pela ACV, a campanha ‘Liquida Votu’ recebe o apoio institucional da Airvo, Sebrae, Senai, Senac, Unifev, Prefeitura de Votuporanga e das Secretarias Municipais de Cultura e Turismo e também de Desenvolvimento Econômico.