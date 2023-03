Liquida Votu dará R$ 12,5 mil em vales-compras

Campanha prevê mobilização do comércio para oferecer descontos e promoções

Começa na próxima segunda-feira (6/3) mais uma campanha de incentivo às vendas. A Associação Comercial de Votuporanga e parceiros realizam, de 6 a 18 de março, a Liquida Votu. Os detalhes foram apresentados em evento, na manhã desta quinta-feira (2/3), com a presença de imprensa, apoiadores, lojistas e equipes.

Entre as lideranças, estiveram presentes o assessor de gabinete Marcelo Marin Zeitune, representando o prefeito Jorge Seba; o vereador Jura, pela Câmara; e a gerente do Senac, Eliane Baltazar Godoi.

O presidente da entidade, Glauco Ventura, destacou que a ACV sorteará R$ 12,5 mil em vales-compras para serem utilizados no comércio da cidade. Um cliente será premiado com o vale de R$ 10 mil e outros cinco com o vale de R$ 500,00. Os ganhadores serão anunciados dia 21 de março, às 10h, na Concha Acústica.

A Liquida Votu vem para contribuir com a atratividade dos clientes de Votuporanga e região. A campanha, que já se tornou tradicional, vem para preencher a lacuna entre as vendas do carnaval e o Dia das Mães. A ideia é que todo o comércio se mobilize em oferecer descontos e promoções atrativas aos clientes. A ACV oferecerá materiais de sinalização da loja, além do investimento em divulgação na imprensa e mídias sociais.

Para participar, basta comprar numa das lojas associadas e participantes da Liquida Votu que estiverem oferecendo descontos e promoções em seus produtos. Os cupons devem ser preenchidos corretamente.

Os empresários que desejarem participar da Liquida Votu devem entrar em contato com a ACV pelo (17) 3426-4044 ou whatsapp (17) 98132-0022.

Figital

Após a apresentação da Liquida Votu, foi realizada uma minipalestra com o consultor em marketing e negócios do Sebrae-SP, Guilherme Lui sobre o Figital, um novo modelo de compra, que prevê a fusão dos canais de vendas físico e digital. “Cada vez mais os clientes estão conectados, mas também querendo a experiência (e velocidade) do atendimento humano. Não significa a concorrência entre digital e físico, mas um novo formato de vendas que as empresas precisam investir”, destacou Guilherme Lui.