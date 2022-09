Comércio de Votuporanga abre até 18 horas

A Associação Comercial de Votuporanga informa que, neste sábado, o comércio de Votuporanga ficará aberto em horário especial. Das 9h às 18h, você pode aproveitar as ofertas, promoções e novidades das lojas para fazer as suas compras com mais tranquilidade.