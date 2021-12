Lar dos Velhinhos de Jales confirma 3 mortes após surto de Covid

Em nota à imprensa, divulgada na tarde desta segunda-feira, 6 de dezembro, o Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo de Jales atualizou o número de mortes ocorridas na unidade após o surto de casos de Covid-19.

De acordo com a nota e conforme divulgado mais cedo pelo FocoNews, o óbito de uma idosa de 76 anos, após sofrer um mal súbito, é considerado suspeito. Outras duas mortes de pacientes que estavam positivo para Covid-19 foram registradas, confira a atualização:

As vidas de nossos idosos e funcionários são muito importantes para nós!

Extremamente abalados, informamos que a morte de 02 idosos moradores do Lar dos Velhinho São Vicente de Paulo de Jales por Covid-19. E ainda aguardamos o resultado de um exame de uma idosa de 76 anos que veio a falecer no último sábado, 04/12.

O idoso de 83 anos se encontrava internado na Santa Casa de Jales vindo apresentar um agravamento em seu quadro clinico no domingo (05/12), não resistindo e vindo a óbito.

E no final da manhã desta segunda-feira, 06/12 uma idosa de 69 anos que estava internada na Santa Casa de Jales entubada com diálise, mas infelizmente não resistiu e veio a óbito.

No sábado (04/12) registramos o óbito de uma idosa de 76 anos estava no Lar e teve um mal súbito. O primeiro exame o resultado foi negativo para o Covid-19, solicitamos uma contra prova e estamos aguardando o resultado.

Desde os primeiros sintomas, nossa equipe não mediu esforços para fazer o que podia pela recuperação deles. Infelizmente, também fomos surpreendidos pela triste notícia das mortes, motivo pelo qual estamos de luto.

Dos 62 acolhidos no Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo de Jales, 48 idosos tiveram resultado positivo, que na sua grande maioria não apresentam sintomas. 13 atestaram negativo para o Covid e 01 está aguardando o resultado do exame.

No momento 04 idosos estão internados na UTI da Santa Casa de Jales. 01 idoso fazendo uso de oxigênio e os demais estão com sintomas leves.

Os idosos que estão em nossa instituição estão sendo monitorados pela equipe de enfermagem e pelo médico que foram disponibilizados pela Secretaria de Saúde de Jales.

Todas as medidas cabíveis visando a segurança daqueles que a nós foram confiados estão sendo tomadas neste momento para não permitirem a proliferação do vírus em nossa entidade.

Aos familiares e amigos dos moradores Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo de Jales, afirmamos que nossa luta será ainda mais dura na prevenção à Covid-19, razão pela qual pedimos orações. Neste momento, precisamos de muita força na manutenção de nosso trabalho que historicamente é reconhecido pela comunidade.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos, pautados sempre na verdade e seriedade, bem como no compromisso com toda sociedade que sempre está do nosso lado nos ajudando.

Diretoria do Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo de Jales