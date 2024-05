Ladrão é baleado durante tentativa de furto de fiação em hospital

Um homem de 47 anos foi baleado no abdômen por um segurança terceirizado enquanto tentava furtar a fiação elétrica do Hospital Municipal (HM) de São José do Rio Preto na madrugada desta quarta-feira (22).

O crime

De acordo com a Polícia Militar, o segurança estava fazendo ronda no hospital quando avistou o ladrão descendo o muro. Ao tentar deter o suspeito, o segurança entrou em luta corporal com ele e acabou disparando um tiro na região do abdômen.

O homem ferido foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado à Santa Casa de Misericórdia, onde permanece internado sob escolta policial. Segundo o boletim de ocorrência, ele tem antecedentes criminais.

O comparsa do ladrão baleado conseguiu fugir do local. A arma utilizada pelo segurança foi apreendida pela polícia.

Ação da Funfarme

A Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto (Funfarme), responsável pela gestão do HM, informou que acionou a Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar, além da perícia técnica, que estiveram no local do crime.

A Funfarme ressalta que nenhum paciente ou profissional da instituição esteve em risco, pois a tentativa de furto aconteceu na área externa do hospital. A diretoria do HM informou que irá apurar as circunstâncias do caso e tomar as medidas cabíveis.