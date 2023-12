POLICIAIS MILITARES ATUAM NO SALVAMENTO DE CRIANÇA QUE FICOU TRANCADA NO INTERIOR DE VEÍCULO

Na manhã desta terça feira, dia 12, policiais militares de Castilho foram acionados para atendimento de criança retida no interior de um veículo.

No local, em contato com a solicitante, esta narrou que, após colocar seu neto, de 11 meses, no bebê conforto do veículo, se dirigiu para a porta do motorista, deixando as chaves sobre o banco, momento em que o veículo travou as portas, impossibilitando seu acesso, quando ela acionou a Polícia Militar via 190.

Os policiais acionaram a Brigada Municipal e um chaveiro e todos, unidos, conseguiram abrir a porta do veículo, retirando o bebê, incólume e sem prejuízo a sua saúde.

