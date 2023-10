Indivíduo foi apresentado na Central de Flagrantes e colocado à disposição da Justiça.

Um homem foi preso suspeito de tentar furtar uma casa em Votuporanga/SP, na madrugada desta terça-feira (10.out).

De acordo com o apurado, policiais militares foram acionados para atendimento de uma ocorrência de furto em andamento em uma casa. As informações repassadas a corporação davam conta das características do indivíduo que havia invadido o quintal da residência.

Em seguida, já pelo local, os PMs localizaram o suspeito, sendo que se tratava de uma pessoa já conhecida nos meios policiais; no entanto, durante busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado.

Questionado, o dono da casa relatou que ouviu um barulho em seu quintal e ao verificar, viu o homem, no local, que em seguida ele pulou um muro que ligava a casa a um terreno baldio. O morador disse ainda que as bicicletas de suas filhas foram deixadas neste muro pelo criminoso, que certamente tinha a intenção de furtá-las.

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária, onde o indivíduo foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.