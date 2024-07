Ladrão armado com faca rende dono e cliente de bar

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Um homem armado com faca rendeu o dono e um cliente de um bar no Jardim Amêndola em Catanduva na noite da última segunda-feira (8) e roubou R$ 800 do caixa.

Câmeras de segurança flagraram o crime. Nas imagens, é possível ver o suspeito entrando no bar, abordando e ameaçando um cliente que estava bebendo. Em seguida, ele pula o balcão, aponta a faca para o comerciante, vai até o caixa e pega o dinheiro.

Apesar de usar uma touca para tentar se esconder, o bandido acabou expondo o rosto durante a ação. Antes de fugir, ele ainda ameaça ferir o dono do bar.

O caso foi registrado na delegacia da cidade como roubo a estabelecimento comercial e está sendo investigado. A polícia tenta identificar e localizar o suspeito com a ajuda das imagens das câmeras de segurança.