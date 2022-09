Kombi capota com alunos em estrada rural de Ouroeste

No final da tarde de ontem, 31, uma Kombi de transporte escolar de Ouroeste com alunos da rede municipal capotou em uma estrada rural do município próximo a chácara do Geraldão.

Segundo informações o motorista teria perdido o controle do veículo vindo a capotar. Apesar do susto os alunos e o motorista não sofreram ferimentos. Uma ambulância local chegou a ser acionada, mas mão houve necessidade. A Polícia Militar foi acionada e uma equipe Perícia Técnica também esteve no local e irá investigar as causas do acidente.