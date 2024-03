Justiça torna réus três homens por assassinato de família de Olímpia

A Justiça de Votuporanga (SP) aceitou a denúncia do Ministério Público (MP) e tornou réus por triplo latrocínio três homens suspeitos de assassinar a família Tofalete em Olímpia (SP). Os crimes ocorreram no dia 28 de dezembro de 2023 e os corpos foram encontrados em um canavial com sinais de execução no dia 1º de janeiro de 2024.

As vítimas, Mirele Tofalete (32 anos), Anderson Marinho (35 anos) e sua filha Isabelly Tofalete Marinho (15 anos), foram mortas a tiros. Segundo a investigação, o crime foi motivado pelo roubo de 17 quilos de cocaína, avaliados em R$ 425 mil.

Investigação

A investigação, conduzida pelo delegado Tiago Madlum Araújo, da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Votuporanga, reuniu provas que indicam a participação dos três homens no crime. Entre as provas, estão mensagens de aplicativos de mensagens que comprovam a participação do trio no crime e confirmam o depoimento de uma testemunha.

Motivação

De acordo com a promotora Ana Lúcia de Biazzi Pereira Silva, Anderson, que tinha passagens por tráfico de drogas, foi atraído para uma emboscada com o objetivo de roubar a cocaína que ele transportava.

Réus e defesa

Os três réus, João Pedro Teruel, Rogério Schiavo e Danilo Roberto Barboza da Silva, estão presos preventivamente. A defesa dos réus tem 10 dias para apresentar a defesa.

Latrocínio

O crime de latrocínio, que consiste em roubo seguido de morte, prevê pena de até 30 anos de prisão.