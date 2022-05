Somente nesta quarta-feira (4) foram registrados mais de 1,3 milhão de pedidos de regularização

A Justiça Eleitoral superou todas as marcas históricas de atendimentos na data final do fechamento do cadastro eleitoral de 2022. Ao todo, foram 8.553.519 milhões de pedidos atendidos nos últimos 31 dias, sendo 4.550.465 de forma presencial nos cartórios e 4.003.054 milhões de solicitações feitas de forma virtual.

Nesta quarta-feira (4), data de encerramento do prazo para o fechamento do cadastro eleitoral, a Justiça Eleitoral somou mais de 1,3 milhão de atendimentos.

Por conta do alto volume de solicitações na reta final do cadastro eleitoral, a Justiça priorizou os atendimentos virtuais e presenciais. Assim, serviços como os do e-Título – que não impactam a retirada do documento nem a regularização do cadastro de eleitor – ficarão fora do ar até esta quinta-feira, 5.

Recorde

Desde a última segunda-feira (2), os sistemas da Justiça Eleitoral alcançaram números expressivos, sendo batidos diversos recordes históricos dia após dia. Nesta quarta, às 13h39, foi registrado o recorde de acessos simultâneos aos sistemas do TSE: foram 345 mil pessoas conectadas ao mesmo tempo. A título de comparação, esse número é superior à população total de Vitória, capital do Espírito Santo.

Análise

Todos os eleitores e eleitoras que solicitarem a emissão, transferência ou regularização do título até as 23h59 desta quarta-feira (4) terão os pedidos analisados e decididos em tempo hábil pela Justiça Eleitoral. O andamento da solicitação pode ser acompanhado pela internet na página do TSE.

Cabe destacar, contudo, que é necessário aguardar a análise dos dados. Todos os requerimentos feitos até o dia 4 de maio serão examinados e respondidos. O prazo de resposta é de até um mês.

A partir desta quinta-feira (5), não serão mais permitidas solicitações de emissão, transferência e mudança no cadastro eleitoral, uma vez que o banco de dados da JE será fechado para as eleições de outubro. De acordo com o calendário eleitoral, o TSE divulgará no dia 11 de julho, na internet, o quantitativo final de eleitoras e eleitores aptos a votar, por município, em 2022, bem como o detalhamento e o perfil do eleitorado brasileiro.