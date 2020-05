O ato oficial já havia sido suspendido parcialmente, fazendo com que os atendimentos nos salões de beleza, barbearias e escritórios de contabilidade e de advocacia fossem proibidos. Contudo, o Ministério Público recorreu da decisão no Tribunal de Justiça e o pedido da promotoria foi acatado integralmente.

Com a nova decisão da Justiça, que entrar em vigor a partir do momento em que a Prefeitura de Penápolis for notificada, o município terá de seguir o decreto do Governo do Estado de São Paulo, que autoriza somente o funcionamento de serviços essenciais, como supermercados, padarias, postos de combustíveis, entre outros.