Juiz da Infância e Juventude investiga suspeita de exploração sexual infantil

A Vara da Infância e Juventude de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, investiga a denúncia de exploração sexual infantil de uma menina, acolhida pelo Conselho Tutelar na manhã desta quarta-feira (28), no centro da cidade. Ela estava com a mãe no momento da abordagem.

Segundo o juiz Evandro Pelarin, a denúncia foi feita por uma ONG (Organização Não Governamental). A criança foi levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e examinada.

“Não foram encontrados vestígios de violação sexual, mas ela será encaminhada para o acolhimento e, depois, será ouvida a mãe e reavaliada a necessidade ou não de manutenção do acolhimento”, disse o magistrado ao sbtinterior.com.

De acordo com informações obtidas pela reportagem, a mulher é acusada de levar a filha para casas de prostituição, mas a denúncia será apurada pela Vara.

A ação teve o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM). SBT INTERIOR