Interact promove evento em prol da Santa Casa neste sábado

Neste sábado (16/12), acontece “Pedalando pela Santa Casa” na Concha Acústica, das 7 às 19h; terá sorteio de Iphone 13

Neste sábado (16/12), o Interact une atividade física e solidariedade em uma ação especial. Denominado “Pedalando pela Santa Casa”, o evento acontecerá na Concha Acústica, das 7 às 19 horas, com o intuito de ajudar o Hospital votuporanguense, único que atende o Sistema Único de Saúde (SUS).

A conselheira Aila Cristina Nicoletti Otterço explicou mais sobre a iniciativa. “O Pedalando é um evento realizado para a captação de recursos para a entidade beneficiada, sendo a Santa Casa neste ano”, disse.

No sábado, será montada uma estrutura com bicicletas ergométricas e demais equipamentos. O foco encontra-se em uma bicicleta ergométrica, que será utilizada por 12 horas ininterruptas, atividade que dá nome ao projeto. “Um aplicativo é conectado e sua funcionalidade mostra a quantidade de energia que poderia ser convertida com a pedalada, ou seja, a exemplificação da conversão de energia mecânica em elétrica”, complementou.

O evento visa incentivar a prática esportiva e hábitos saudáveis. A escolha do pedal como atividade principal reflete o compromisso do Interact não apenas com a comunidade, mas também com o bem-estar e a saúde dos participantes.

Como incentivo adicional, o Interact preparou um atrativo para os participantes do evento. Ao longo do dia, será realizado um sorteio de um iPhone 13 por meio da Ação Entre Amigos, proporcionando a oportunidade de os presentes levarem para casa um prêmio exclusivo. Cada número custa R$5 e pode ser adquirido com os jovens e no setor de Captação de Recursos da Santa Casa.

Aila comentou ainda sobre a campanha auxiliar a Santa Casa. “Fizemos uma votação e todos optaram pela Santa Casa, pensando que no fim do ano, é um período de maior demanda de atendimentos de emergência no Hospital”, frisou.

O Interact convida a todos a fazerem parte dessa iniciativa e a contribuírem para tornar a Instituição um lugar ainda mais acolhedor e capaz de oferecer atendimento de qualidade àqueles que mais precisam.

A renda da Ação Entre Amigos será utilizada na manutenção de atendimentos do SUS. “Agradecemos aos jovens do Interact pela iniciativa. Este evento já é tradição na cidade e não temos dúvidas de que irá reunir um bom público. Convidamos a todos a prestigiar e apoiar a causa”, finalizou Rosemir Lopes, conhecido como Milão, do setor de Captação de Recursos da Instituição.