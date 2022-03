Jovem que obrigou cachorro a beber cerveja é multado em R$ 3 mil

O estudante de medicina veterinária da Unirp (Centro Universitário de Rio Preto), Diego Botelho, que obrigou um filhote de cachorro da raça Pinscher a beber cerveja e publicou os maus tratos nas redes sociais é multado em 3 mil reais pela Polícia Ambiental de Rio Preto.

O caso ganhou repercussão no dia 21 de fevereiro quando uma Associação de proteção aos animais denunciou os atos do estudante. A autuação feita pela Polícia foi na tarde desta terça-feira (8). Em nota a Polícia Ambiental informou: “”Ao serem colhidas opiniões de veterinários deliberou-se pela elaboração do referido auto de infração ambiental (AIA), uma vez que o ato de fornecer bebida alcoólica para um ser vulnerável, sob o domínio do infrator, configuraria maus tratos, de maneira que nesta tarde em tratativas com o universitário que reside em outro Estado, este compareceu na sede do pelotão onde foi autuado, no valor de 3 mil reais”.

O caso registrado no 4º DP de Rio Preto foi encaminhado para a delegacia central de Votuporanga, como informou por telefone ao SBT Interior o delegado que havia recebido a denúncia, Paulo Grecco. Ainda segundo o delegado, o fato teria ocorrido na cidade de Votuporanga, como alegou o advogado do suspeito. A Polícia instaurou inquérito e tem 30 dias para apurar o caso

Maus Tratos

O estudante de medicina veterinária, Diego Botelho, publicou um vídeo nas redes sociais, no Instagran, em que ele aparece obrigando o animal a beber um líquido que supostamente seria cerveja. Um boletim de ocorrência foi registrado no 4º DP por maus tratos aos animais, por uma Entidade Proteção Animal, Aquecendo patinhas, e pelo representante, Chandelly, da equipe do delegado Bruno Lima que também é deputado estadual e que tem como bandeira a defesa dos animais. A Universidade onde Diego estuda também abriu procedimento interno para apurar as denuncias.

O advogado do estudante disse que nega os fatos e disse que foi uma brincadeira de mau gosto para ganhar seguidores no Instagram.