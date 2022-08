Um acidente fatal na tarde deste domingo (28), tirou a vida da jovem Gislaine Cruz, aos 25 anos de idade, filha do finado “Preto da Ponte”.

O atropelamento foi registrado na avenida Prestes Maia, cruzamento com a rua Presidente Dutra, no bairro Estação, em Votuporanga.

A vítima estava na calçada e foi atingida por um carro cujo motorista teria perdido o controle da direção. A cosmoramense mora atualmente em Votuporanga e trabalhava no mercado das proximidades do local do acidente.