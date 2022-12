Durante a madrugada, policiais militares foram acionados por funcionários da UPA Santo Antônio que comunicaram a entrada de uma paciente com graves ferimentos pelo corpo.

Na Unidade de Pronto Atendimento, a vítima, que tinha cortes extensos no braço, relatou que estava no bairro Santo Antônio quando encontrou o ex-companheiro, que é integrante de uma facção criminosa. O homem, que tem a mesma idade, não aceita o fim do relacionamento.