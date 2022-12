Jovem é preso ao tentar entrar com revólver dentro de tênis em festa

Um indivíduo, de 19 anos, foi preso em flagrante na madrugada deste último domingo, (18/12/2022), depois de tentar entrar armado em uma festa realizada em um shopping, às margens da rodovia Washington Luís, em Cedral (SP). Ele teria escondido o revólver no tênis.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, seguranças do evento suspeitaram depois de notar que o rapaz estava mancando, onde decidiram abordá-lo. Ele tentou fugir, mas acabou sendo detido e revistado.

O revólver calibre 38, sem munição e com a numeração raspada, estava escondido em seu tênis. Questionado sobre as munições, ele disse que estavam escondidas perto de um carro, entretanto, os policiais não conseguiram localizar.

O suspeito foi preso em flagrante e levado para a Central de Flagrantes de Cedral (SP), onde permaneceu preso à disposição de justiça.

