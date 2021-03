Jovem é multado em R$ 7,5 mil por vender ‘tartaruguinhas’

Polícia Ambiental apreendeu 13 filhotes e dois adultos que eram vendidos pela internet

Um morador de Jales, de 20 anos, foi multado pela Polícia Ambiental em R$7,5 mil por manter em cativeiro e tentar vender em redes sociais e grupos de aplicativos de celular filhotes de jabutis, ou popularmente conhecidos como ‘tartaruguinhas’.

Durante Policiamento Ambiental, policiais militares ambientais ciente de que o jovem estaria oferecendo animais silvestres em um grupo de vendas pela rede social diligenciaram e conseguiram localizar o endereço do suspeito.

Em vistoria pelo quintal da residência foram encontrados 15 quelônios, animais silvestres popularmente conhecidos por “jabuti”, sendo 13 filhotes e dois animais adultos, todos sem autorização do órgão ambiental competente para manutenção no local.

Diante das circunstâncias, por infringir o disposto no artigo 25, parágrafo 3°, inciso III , da Resolução SIMA nº 05/21, foi lavrado o devido Auto de Infração Ambiental “por expor a venda, 15 espécimes da fauna silvestre sem a devida autorização do órgão ambiental competente, no importe de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

ATENÇÃO:

A manutenção de animais silvestres em casa, em cativeiro, etc, depende de autorizão dos órgãos competentes. ANTES DE COMPRAR QUALQUE BICHO, se certifique se ele pertence a categoria de exóticos ou silvestres e exija sempre documentos de regularização ambiental.Votutudo