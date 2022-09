Vítima trocou fotos com um moça que ele conheceu no Instagram; prejuízo foi de R$ 1 mil.

Segundo o jovem, depois de conhecer uma moça pela rede social, os dois “trocaram” os números de telefone e começaram a conversar através do WhatsApp. O número da suposta moça levava o DDD 54 (Rio Grande do Sul).

O rapaz alegou que durante as conversas eles chegaram a trocar fotos íntimas. Em seguida, o jovem recebeu mensagens de um outro número, com o mesmo DDD e a pessoa se identificou como tio da moça.

O golpista ameaçou o rapaz dizendo que a sobrinha era especial e que ele iria levar o caso aos familiares do jovem, divulgando as fotos íntimas e que também iria à delegacia. Com receio da situação, o jovem fez um PIX no valor de R$ 1 mil para o golpista.