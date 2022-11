Mulher é presa após matar cachorro durante suposto ritual religioso

Uma mulher de 21 anos foi presa em flagrante depois de matar um cachorro durante um suposto ritual religioso na última segunda-feira, (28/11/2022), no bairro Jardim América, em Catanduva (SP).

De acordo com informações do boletim de ocorrência, policiais foram acionados para comparecer na casa da suspeita, que estaria trancada em um quarto da residência com um cachorro e armada com uma faca. Antes, ela teria postado fotos nas redes sociais, depois de matar o animal.

As equipes então arrombaram o imóvel e foram até a porta do quarto da suspeita, onde, ao ver os policiais, ela partiu para cima deles com uma tesoura. Para conter a autora, eles utilizaram de uma arma de choque. Ela falava de forma “esquisita, parecendo ter incorporado uma entidade, pois falava com timbre masculino”, segundo o BO.

No quarto os PMs encontraram o cachorro já sem vida e com uma grande quantidade de substância branca, aparentando ser sal ou açúcar. No local havia ainda várias velas e muita parafina de vela queimada, além de um celular tocando uma música ambiente de algum ritual de magia negra, segundo o documento policial.

Os policiais declararam ainda que não foi possível colher a versão da autora, haja visto que ela estava transtornada e aparentemente, “possuída”. No banheiro do quarto da autora havia ainda outros dois cachorros soltos e um terceiro animal enrolado em uma “trouxa” de tecido, sufocado, porém, com vida.

A mãe da suspeita disse que os quatro cães eram seus e que a filha era usuária de drogas. Os animais sobreviventes foram recolhidos e passaram por avaliação veterinária.

A indivídua foi presa em flagrante por resistência e praticar ato de abuso a animais, onde permaneceu presa à disposição da justiça.

Gazeta do Interior