Jovem é assassinado enquanto assava espetinhos no Luz da Esperança em Rio Preto

Caio Phelipe Moraes Araujo, de 20 anos, foi morto por volta das 22 horas desta quarta-feira, 8, enquanto assava espetinho no serv-festas de seu pai, na rua Maria Lúcia dos Reis, no Residencial Luz da Esperança.

Segundo consta no boletim de ocorrência, testemunhas informaram à Polícia Militar que um homem encapuzado desceu a rua a pé e fez diversos disparos de arma de fogo contra a vítima.

O jovem, baleado, ainda correu e entrou na casa ao lado, caindo na varanda e foi socorrido pelo pai.

Caio foi levado para a UPA Jaguaré, ainda com vida, mas morreu logo depois. A princípio, os médicos informaram que ele foi atingido por dois disparos, um no braço e outro no peito

No local do homicídio foram apreendidos 10 estojos de cápsulas calibre .9mm que estavam espalhados pela via.

A polícia técnica esteve no local para realização da perícia e os policiais da delegacia de homicídios da Deic foram comunicados e iniciaram as investigações para identificar o autor do crime, assim como a motivação.