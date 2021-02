Trio é preso com 23 tijolos de maconha em Fernandópolis

Três pessoas foram presas pela Polícia Militar de Fernandópolis durante uma abordagem na Avenida Augusto Cavalin com a Rua Marinho Lopes (Terra das Paineiras), em frente ao Clube Banespinha. O fato aconteceu na noite desta quarta-feira, dia 24, e contou com a ação da Força Tática, Rocam, Atividade Delegada, CFP e Equipe “C” da Polícia Militar.

De acordo com o boletim de ocorrência, dois rapazes transitavam em atitude suspeita em uma motocicleta pela Avenida e acabaram sendo abordados pelos policiais em uma situação corriqueira. Ao checar o celular dois indivíduos, os PMs identificaram, por meio de mensagens, que uma terceira pessoa havia avisado que estava saindo de Votuporanga. Iria desligar a internet para o celular não fosse rastreado e que estaria vindo para Fernandópolis em um VW/Gol Prata.

Os policiais solicitaram reforço e armaram o cerco e abordaram o rapaz no veiculo com 23 tijolos, além de 13 poções grandes de maconha que estavam sobre o banco traseiro do veículo.

C.F..D., C.J. de C.J. e B.L..G.C. foram presos em flagrante e encaminhados ao Plantão Policial onde ficaram presos a disposição da Justiça.

Além da droga, foram apreendidos, três celulares e o veiculo VW/Gol.

Essa foi uma das maiores apreensões de entorpecentes em Fernandópolis no ano de 2021.