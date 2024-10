Jovem denuncia estupro após marcar encontro com homem por rede social

Uma jovem de 23 anos registrou boletim de ocorrência por estupro na madrugada desta quinta-feira (17) em Rio Preto. De acordo com informações do boletim de ocorrência, a vítima marcou encontro pela internet e o suspeito a levou de moto para uma rua escura. Armado, a obrigou a ter relações sexuais com ele e depois fugiu.

Na Central de Flagrantes, policiais militares relataram que era por volta de 3h30, quando foram acionados ao bairro São Francisco. A vítima contou a eles que “há aproximadamente uma semana havia conhecido o criminoso pela internet e marcaram encontro para essa data. O rapaz chegou em uma moto preta. Em determinado momento, a convidou a ir para a casa dele. Ela aceitou e ele entrou em uma estrada escura. Parou, lhe mostrou uma arma de fogo e a obrigou a ter relação com ele”.

Logo após, segundo ela, “o envolvido a deixou no mesmo local em que a buscou e foi embora. Sabe apenas que ele era moreno, viu algumas placas de trânsito no caminho, mas não sabe dizer para onde foi levada”.

A jovem foi encaminhada por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros para o Hospital da Criança e Maternidade, onde permaneceu em observação. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil. Até o encerramento da apresentação da ocorrência no plantão policial, não havia nenhuma pista do criminoso.

