Força Tática da PM de Votuporanga prende mulher por comprar motocicleta furtada

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Policiais militares da Força Tática de Votuporanga prenderam nesta madrugada uma mulher por ter comprado uma motocicleta Honda BIZ que foi furtada nesta semana, em Américo de Campos.

Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br na madrugada de hoje (01/07) policiais militares da 3ª Cia de Votuporanga prenderam uma mulher por receptação de veículo.

A equipe policial após receber informações de que dois indivíduos estariam com uma motocicleta produto de furto pelo município iniciou patrulhamento direcionado. Sendo que pela Avenida dos Bancários foi localizada a Honda Biz estacionada dentro da garagem de uma residência com o emplacamento aparente, sendo possível realizar a pesquisa onde se confirmou ser produto de furto pelo município de Américo de Campos no último dia 29.

Feito contato com a moradora da residência a mesmo informou ter comprado o veículo pelo valor de R$300,00, ainda que suspeitasse que fosse produto ilícito.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão pelo crime de receptação e a mulher encaminhada até a Central de Flagrantes, onde foi registrado boletim de ocorrência de receptação dolosa permanecendo indiciada presa à disposição da Justiça.

VOTUNEWS