Jovem de Votuporanga morre vítima de infecção generalizada

A jovem votuporanguense Jaqueline Cardoso, de 29 anos de idade, faleceu nesta segunda-feira, no Hospital de Base de São José do Rio Preto, vítima de infecção generalizada. Bastante conhecida em Votuporanga. Ela estava internada há vários dias no hospital de Rio Preto, vindo a óbito nesta segunda-feira. Jaqueline era casada com Aparecido Cardoso, não tinha filhos, residia no bairro Estação – zona sul de Votuporanga.

O seu corpo será sepultado nesta terça-feira, no Cemitério Parque Jardim das Flores, às 10 horas.

Nas redes sociais, amigos e familiares lamentam profundamente o falecimento de Jaqueline.