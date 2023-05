Jovem de Valentim Gentil morre em trágico acidente na rodovia Euclides da Cunha

Morreu na madrugada deste sábado, dia 13, Lucas Roncolato de 21 anos, morador em Valentim Gentil, após se envolver em uma acidente registrado na noite desta sexta-feira, na rodovia Euclides da Cunha em Fernandópolis.

Lucas teria perdido o controle da direção do veículo Ford/Fiesta quando transitava pela rodovia no perímetro urbano de Fernandópolis, e acabou colidindo contra o guard rail de um dos pontilhões da cidade.

Com impacto, o veículo rodou e ficou sobre a pista no sentido Fernandópolis a Estrela d´Oeste. Ele chegou a ficar preso nas ferragens e foi retirado por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

Uma unidade do Samu realizou os primeiros socorros, encaminhando Lucas ao Pronto Socorro da Santa Casa de Fernandópolis em situação gravíssima, mas na madrugada não resistiu aos ferimentos.