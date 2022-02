Embriagado sem CNH que atropelou mulheres é liberado em audiência

O jovem carpinteiro de 21 anos, que atropelou duas mulheres e deixou uma delas em estado de saúde grave, recebeu o alvará de soltura na audiência de custódia, na tarde desta sexta-feira (25), em Rio Preto.

O acidente aconteceu na noite de ontem (24), no Jardim Simões. Segundo informações do boletim de ocorrência, o rapaz estava embriagado e não tinha a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ele bateu o carro que dirigia em outro automóvel que estava parado.

No interior do veículo estavam duas mulheres e um menino de 8 anos. Com o impacto da batida, a criança ficou machucada e teve ferimentos leves na cabeça.

A mãe do menino e a outra passageira saíram do automóvel e foram atropeladas pelo motorista. As duas chegaram a ficar presas embaixo do veículo. Os moradores daquela rua tentaram ajudar.

A Polícia Militar esteve no local e manteve o motorista dentro da viatura, por risco de linchamento pela população.

Uma das mulheres ficou inconsciente. As vítimas foram socorridas por uma ambulância do Resgate e encaminhadas ao Hospital de Base. Uma delas, de 56 anos, deu entrada na unidade em estado grave, com fraturas na região do peito. As duas ficaram internadas na instituição.

O rapaz foi encaminhado para o Plantão Policial e fez o teste do bafômetro, que apontou 0,83 miligramas por litro de ar alveolar expirado.

Ele passou a noite na carceragem da Deic e agora vai responder pelo crime em liberdade.