Mulher é baleada com neto no colo; suspeito de 14 anos é detido

Um adolescente de 14 anos foi detido na tarde desta quinta-feira, (01/12/2022), depois de efetuar um disparo de arma de fogo e atingir uma mulher, que caminhava na rua, com o neto no colo, em Potirendaba (SP). A polícia afirma que a cidade está enfrentando uma “guerra entre gangues”.

De acordo com informações da Polícia Militar, o adolescente teria atirado para tentar acertar um outro indivíduo, porém, o disparo acabou atingindo a mulher, que caminhava na rua do bairro Jardim das Hortênsias, com a criança no colo. Felizmente, o tiro acertou o pé da vítima e ela foi socorrida para o Hospital de Potirendaba, porém, não corre riscos.

Policiais de Potirendaba, Bady Bassitt e José Bonifácio foram acionados e conseguiram encontrar o suspeito. Ele estava escondido na casa de outro indivíduo, de 21 anos. Na residência dele, policiais apreenderam várias porções de drogas e ele foi preso por tráfico de drogas.

Os dois suspeitos foram levados para a delegacia, onde prestam depoimento.

Ainda de acordo com a polícia, Potirendaba enfrenta uma verdadeira guerra entre gangues, após a morte de Patrick Aguiar Russo, de 21 anos, no dia 29 de setembro desse ano. O jovem foi assassinado com vários tiros no peito, no bairro Vila Divinéia.

O crime mais recente, relacionado ao caso, aconteceu no domingo, 20/11, quando um homem, de 48 anos, foi baleado na barriga, na porta de casa. A vítima reconheceu, sem sombra de dúvidas, que o autor era o indivíduo de 21 anos, preso hoje, por tráfico.

Todos os casos estão sendo investigados pela delegacia da cidade.