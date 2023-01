Jovem de Estrela d Oeste morre em acidente em Fernandópolis

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Um jovem de apenas 19 anos morreu na manhã deste sábado, dia 31, após colidir com a motocicleta que pilotava em uma valeta às margens da rodovia Euclides da Cunha em Fernandópolis, por volta das 1h30.

Leonardo Malfetoni teria perdido o controle da moto Yamaha/Fazer 150, cor branca, e bateu na valeta e caindo dentro de uma caixa de concreto responsável pela captação de água.

A vítima foi socorrida por uma unidade do Corpo de Bombeiros até a chegada do Samu ( USA) que realizou todos os procedimentos médico, onde a vítima foi intubada no local inconsciente, ainda dentro da ambulância, e levado ao Pronto Socorro da Santa Casa de Fernandópolis.

Ele não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo pela manhã.

Com o impacto a motocicleta pegou fogo e ficou totalmente destruída.