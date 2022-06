Jovem de 28 anos captura jaú de mais de 1 metro e 25 kg

A projetista Duanny Karoline, de 28 anos, aproveitou o final de semana para pescar com o namorado e foi surpreendida ao fisgar um jaú de 1,20 metro e cerca de 25kg no rio Aquidauana, em Aquidauana (MS) – a 143 km de Campo Grande. O animal foi devolvido ao rio com vida.

Duanny e o namorado começaram a pescaria no início da manhã de domingo (27), mas foi só após o almoço que o jaú gigante foi fisgado. No momento em que capturou o “peixão”, a pescadora estava acompanhada de um guia de pesca.

A pescadora detalha que foram cerca de 40 minutos entre o período em que fisgou o peixe – até levá-lo às margens do rio para medição e na sequência, realizar a soltura. Apaixonado pela pescaria esportiva, Duanny pratica há quatro anos e já viajou para Argentina atrás de peixes gigantes.

“Ainda me considero nova no mundo da pesca esportiva, pratico há quatro anos. Meu namorado ama pescar e me apresentou a esse mundo. Já fomos para a Argentina pescar, mas o meu recorde foi esse jaú aqui no estado, no rio Aquidauana”, disse.

Em uma foto divulgada nas redes sociais, a pescadora aparece abraçada com o animal, que impressiona pelo tamanho. Ao g1, Duanny relata que costuma a organizar pescaria entre mulher.

“Gosto muito de ver mulheres ativas na pescaria, ainda é um mercado pouco alcançado e ainda dominado por homens, estamos cada vez mais ativas e sortudas nos rios”.

Gigantes nos rios de MS

Em sua primeira pesca esportiva, Lucas Batistelli, de 17 anos, teve um dia memorável no rio Miranda, em Bonito (MS) – a 296 km de Campo Grande. O estudante, que realizava a prática com um amigo, capturou um pintado de mais de um metro e cerca de 60 kg.

Um grupo de turistas de Araras (SP) conseguiu fisgar o “maior peixe da vida” durante uma pescaria no rio Miranda, em Bonito (MS) – a 296 km de Campo Grande.