Um jovem de 21 anos morreu, ontem, sábado (16), depois de ter um mal súbito enquanto treinava vôlei, em Itobi (SP). Diogo Gonçalves chegou a ser encaminhado para o Pronto-Socorro de São José do Rio Pardo, cidade vizinha, mas não resistiu.

Segundo informações obtidas, o jovem era auxiliar do treinador e estava no Ginásio José João quando sentiu uma forte dor de cabeça, durante o treino da Associação do Grupo de Voleibol de Itobi (AGVI).