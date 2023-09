Prefeito Jorge Seba oficializa filiação no PSD

O prefeito de Votuporanga, Jorge Augusto Seba, assinou na manhã deste domingo (17) a sua ficha de filiação do PSD (Partido Social Democrático). A cerimônia contou a presença do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab. Jorge Seba era filiado ao PSDB desde que foi eleito em 2020.

O evento, que aconteceu no auditório da ACV (Associação Comercial de Votuporanga), contou ainda com as presenças de prefeitos de várias cidades da região, entre elas, Cardoso, Riolândia, Alvares Florence, Parisi, entre outras, além de vários ex-prefeitos da região e de Votuporanga, como Junior Marão e Atílio Pozzobon.

O primeiro ato foi a assinatura da ficha por Jorge Seba e Cassab, que atualmente é secretário de Governo de Relações Institucionais do Estado de São Paulo. Logo após, o primeiro a falar foi o deputado estadual Carlão Pignatari que cumprimentou Jorge Seba pela decisão e afirmou que mesmo com a mudança de Seba do PSDB para o PSD, o destino de Votuporanga vai continuar o mesmo. “Independente de sigla partidária o grupo politico nosso vai continuar com o mesmo objetivo de governar Votuporanga, que está dando certo e que vai continuar crescendo e se desenvolvendo”. Carão afirmou que ainda não pode sair do PSDB por força da legislação eleitoral até março de 2026, só se o partido o liberar antes desse prazo. Carlão saudou Kassab e disse que é uma honra receber esse líder da politica brasileira, que já foi prefeito de São Paulo, Ministro e torce para que seja o futuro governador de São Paulo.”

Kassab disse que Seba é a continuação dos ótimos governos municipais de Votuporanga nas administrações do Carlão e do Juninho Marão. Kassab disse que PSD é uma partido que atualmente cresce muito, se não for o principal, está entre os principais país; conta com mais de 1 mil prefeitos no país de quase 300 no estado de São Paulo, a maior bancada de deputados e de vário senadores. “A escolha do Seba, prefeito desta importante cidade, pelo PSD vem fortalecer o nosso partido e consolidar ainda mais ao nosso projeto de consolidar nossas lideranças nas esferas, nacional e estadual.”

Seba, que estava acompanhado da Primeira Dama Rose Seba, agradeceu a presença de Kassab tendo o chamado de grande estadista. “Os líderes de Votuporanga buscam sempre a essência do que a população deseja e buscam resultados”. Seba saudou as dezenas de prefeitos, ex-prefeitos e vereadores. “O Kassab no dia de hoje, assim que desceu do avião, me apertou a mão e disse que juntos vamos trabalhar por uma Votuporanga melhor”. Seba devolveu e disse que será um soldado do PSD aqui na região. “Seremos sempre defensores leais da democracia (…) nós estamos pensando num estado melhor e num município cada vez mais progressista.” Diário de Votuporanga