JOVEM DE 18 ANOS QUE ESTAVA DESAPARECIDA É ENCONTRADA SEM VIDA EM LOTEAMENTO NO INTERIOR

Uma jovem de 18 anos moradora de Piraju/SP, foi encontrada sem vida na manhã de ontem, sexta-feira (21), em um loteamento próximo ao bairro Vila Jardim em Avaré/SP.

O corpo de Allexandra Alves de Oliveira (18), foi encontrado por um operador de máquina escavadeira que trabalhava no local. Ele disse a polícia que achou estranho quando a pá do maquinário movimentou algo e chegou a pensar que fosse um boneco, mas verificou que se tratava ser o corpo de uma mulher.

A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Avaré/SP, foi acionada para o local e constatou a presença do cadáver. De acordo com a Polícia, a jovem foi encontrada sem roupas. O corpo estava com tatuagens, e a cabeça já estava em estado de decomposição. Não foi possível verificar sinais de ferimentos que pudesse indicar a existência de um crime. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal.

Ao comparar as tatuagens com fotos de uma jovem desaparecida, divulgada no Facebook, a polícia entrou em contato com a delegacia de Piraju/SP, que informou a família de Allexandra que estava desaparecida desde o dia 08 de outubro.

Os familiares se deslocaram até o IML de Avaré para fazer o reconhecimento do corpo, e confirmaram ser de Allexandra. As investigações serão feitas pela DIG, os policiais irão ouvir os familiares da garota.

*Informações/Ourinhos TV