Jovem de 18 anos é suspeito de engravidar prima de 13 em Birigui

O caso de estupro de vulnerável foi denunciado pela mãe da vítima; inquérito foi concluído nesta semana.

Um jovem de 18 anos está sendo investigado em Birigui por supostamente ter estuprado sua prima de 13 anos, que acabou ficando grávida. O caso foi denunciado à polícia em julho pela mãe da vítima e o inquérito foi finalizado na última segunda-feira (9 de setembro).

A mãe da adolescente notou mudanças no corpo da filha, que começou a ganhar peso rapidamente. Preocupada, matriculou a menina em uma academia, mas logo percebeu que a barriga da jovem estava crescendo visivelmente. Após uma consulta médica, foi confirmada a gravidez.

O suspeito, primo de primeiro grau da vítima, teria convivido com a adolescente por cerca de dois anos, enquanto morava com a família dela. Pelo andamento da gravidez, foi possível identificar que a adolescente ficou grávida em dezembro do ano passado. Em sua defesa, o jovem alegou que desconhecia a idade da menina, mas as investigações apontam que ele sabia que ela era menor de 14 anos.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Dr. Ícaro Oliveira Borges, o jovem tinha pleno conhecimento da idade da prima, já que vivia com a família desde que ela tinha 11 anos. O delegado destacou que, segundo a lei, qualquer relação sexual com menores de 14 anos é considerada estupro de vulnerável, independentemente do consentimento ou da experiência sexual da vítima.

A perícia do Instituto Médico Legal (IML) confirmou a gravidez, reforçando as evidências do crime. Para o delegado, a situação se configura como violência, não como um relacionamento familiar, já que a adolescente foi vítima de abuso.

Agora, o caso segue para a Justiça, e o suspeito poderá responder pelo crime de estupro de vulnerável, previsto no Código Penal, que pode acarretar penas de até 15 anos de prisão.

SBT Interior